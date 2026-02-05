تقرير «فيفا».. الأندية السعودية سادس سوق الانتقالات الشتوية

احتلت الأندية السعودية المركز السادس في سوق الانتقالات الشتوية 2026، بإنفاق 101 مليون دولار، في حصة عالمية بلغت 1.95 مليار دولار، وفقًا لتقريرٍ جديدٍ للاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وحلت السعودية بـ 146 صفقة خلف إنجلترا التي تصدرت القائمة بـ 393 مليونًا، وإيطاليا «283» والبرازيل «180»، وألمانيا «126»، وفرنسا «120».

وتُعدُّ هذه النافذة من الانتقالات ثاني أعلى فترةٍ من حيث القيمة تاريخيًّا بعد يناير 2025، إذ قُدِّرت بـ 2.37 مليار، أي بانخفاضٍ يصل إلى 18%.

وأشار التقرير، الذي نُشِرَ في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، إلى أن النافذة الشتوية شهدت أكثر من 5900 عملية انتقالٍ بزيادةٍ طفيفةٍ، تتجاوز 3 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، وهو أعلى عددٍ من الانتقالات يُسجَّل على الإطلاق خلال يناير.

وتُعدُّ الأندية البرازيلية الأكثر استقبالًا للاعبين خلال شتوية 2026، وأتت الحصة الأكبر من هذه الانتقالات من البرتغال «42»، تليها اليابان «27»، ثم الأوروجواي «25»، وكولومبيا «19»، ومالطا «18». وبلغ متوسط أعمار اللاعبين الذين كانوا ضمن عمليات الانتقال 24.9 عام.

وذكر التقرير أن 59 في المئة من العمليات شملت لاعبين انتهت عقودهم، فيما شكَّلت الإعارات 24 بالمئة، بينما مثَّلت الانتقالات الدائمة النسبة المتبقية البالغة 17 في المئة.

أما على مستوى كرة القدم للسيدات، فسُجِّل رقمٌ قياسي آخر، بلغ 10.8 مليون متخطيًا الرقم السابق بأكثر من 85 بالمئة. وأُنجزت في هذه الفترة 420 انتقالًا دوليًّا بانخفاضٍ طفيفٍ، بلغ أقل 6 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، وهو ثاني أعلى عدد مُسجَّلٍ على الإطلاق خلال يناير.

ومرَّةً أخرى تصدَّرت أندية إنجلترا الإنفاق بـ 5.03 مليون، ويشمل هذا تعاقد مانشستر سيتي مع الأمريكية الدولية سام كوفي من بورتلاند ثورنز في بلادها.

وكانت إنجلترا الأكثر استقبالًا للاعبات، وجاءت الحصة الأكبر من أندية السويد، تليها الولايات المتحدة، ثم النرويج، وإسكتلندا، وألمانيا.

وشمل نحو 69 في المئة من الانتقالات لاعباتٍ انتهت عقودهن، وشكَّلت الإعارات 13 بالمئة، بينما مثَّلت «الدائمة» 18 في المئة.