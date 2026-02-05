1.95 مليار انتقالات يناير.. والإنجليز يتصدرون

سجل الإنفاق على صفقات الانتقالات الشتوية لكرة القدم رقمًا تاريخيًّا، بلغ 1.95 مليار دولار، وفقًا لتقريرٍ جديدٍ للاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وتُعدُّ هذه النافذة من الانتقالات ثاني أعلى فترةٍ من حيث القيمة تاريخيًّا بعد يناير 2025، إذ قُدِّرت بـ 2.37 مليار، أي بانخفاضٍ يصل إلى 18%.

وأشار التقرير، الذي نُشِرَ ملخصٌ منه في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، إلى أن النافذة الشتوية شهدت أكثر من 5900 عملية انتقالٍ بزيادةٍ طفيفةٍ، تتجاوز 3% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، وهو أعلى عددٍ من الانتقالات يُسجَّل على الإطلاق خلال يناير.

وحسبَ التقرير، تصدَّرت الأندية الإنجليزية قائمة الأكثر إنفاقًا بـ 393 مليونًا، وجاءت خلفها نظيراتها في إيطاليا، والبرازيل، وألمانيا، وفرنسا.

وتُعدُّ الأندية البرازيلية الأكثر استقبالًا للاعبين خلال شتوية 2026، وأتت الحصة الأكبر من هذه الانتقالات من البرتغال «42»، تليها اليابان «27»، ثم الأوروجواي «25»، وكولومبيا «19»، ومالطا «18». وبلغ متوسط أعمار اللاعبين الذين كانوا ضمن عمليات الانتقال 24.9 عام.

وذكر التقرير، أن 59% من العمليات شملت لاعبين انتهت عقودهم، فيما شكَّلت الإعارات 24%، بينما مثَّلت الانتقالات الدائمة النسبة المتبقية البالغة 17%.

أما على مستوى كرة القدم للسيدات، فسُجِّل رقمٌ قياسي آخر، بلغ 10.8 مليون متخطيًا الرقم السابق بأكثر من 85%. وأُنجزت في هذه الفترة 420 انتقالًا دوليًّا بانخفاضٍ طفيفٍ، بلغ أقل 6% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، وهو ثاني أعلى عدد مُسجَّلٍ على الإطلاق خلال يناير.

ومرَّةً أخرى تصدَّرت أندية إنجلترا الإنفاق بـ 5.03 مليون، ويشمل هذا تعاقد مانشستر سيتي مع الأمريكية الدولية سام كوفي من بورتلاند ثورنز في بلادها.

وكانت إنجلترا الأكثر استقبالًا للاعبات، وجاءت الحصة الأكبر من أندية السويد، تليها الولايات المتحدة، ثم النرويج، وإسكتلندا، وألمانيا.

وشمل نحو 69% من الانتقالات لاعباتٍ انتهت عقودهن، وشكَّلت الإعارات 13%، بينما مثَّلت «الدائمة» 18%.