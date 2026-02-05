«سان سيرو» يحتضن انطلاق الألعاب الشتوية

تُفتَتح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ 25 بملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو عند الـ 10:00 من مساء الجمعة بتوقيت السعودية، الـ 08:00 بتوقيت إيطاليا، في حضور سيرجيو ماتاريلا، الرئيس الإيطالي، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، وأضواء بنت عبد الرحمن العريفي، عضو مجلس إدارة اللجنة، وكيرستي كوفنتري، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول.

ويُمثِّل السعودية في الدورة اللاعب فايق عابدي في منافسات التزلج الألبي، فيما يشارك راكان علي رضا في منافسات التزلج الريفي.

وتُعدُّ مشاركة فريق السعودية في الألعاب الأولمبية الشتوية محطةً مهمةً ضمن مسار بناء وتطوير منظومة الرياضات الشتوية في البلاد التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية على مستوى التنظيم، وبرامج الإعداد، وزيادة قاعدة الممارسين.

إلى ذلك، شهد الفيصل توقيع اتفاقية استضافة كازاخستان دورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة التي وقَّعها الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وجينادي جولوفكين، رئيس اللجنة الأولمبية الكازاخية في ميلانو.