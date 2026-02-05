الفيحاء يستعيد الانتصارات بثلاثية النجمة

استعاد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بفوزه، الخميس، على ضيفه النجمة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وكان الفريقان دخلا المباراة على وقع خسارتيهما الجولة الماضية، فالفيحاء سقط أمام الشباب 0ـ1، وبالنتيجة نفسها تكرر الأمر مع النجمة في مواجهة الاتحاد.

ولم يمهل أصحاب الأرض ضيوفهم سوى 17 دقيقة، حيث سدد المهاجم الزامبي فاشون سكالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتخترق الشباك معلنة أول أهداف المباراة. ومن هجمة قادها سكالا من الطرف الأيسر وغالط بها اثنين من المدافعين لتصل الكرة إلى الجناح صبري دهل الذي أرسل الكرة إلى داخل المرمى «39». وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لتأكيد صحة الهدف بعد أن جرى إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني واصل الفيحاء هجماته على مرمى النجمة، ونجح في الدقيقة 57 من إضافة الهدف الثالث عن طريق الجناح الإسباني جيسون الذي استغل عرضية سكالا المتقنة إلى منقطة الجزاء ليرسل الكرة من لمسة واحدة إلى شباك الحارس البرازيلي فيكتور براجا.

وبانتصاره السادس رفع الفيحاء رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى المركز الـ11، بينما تجمد النجمة بالمركز الـ 18 والأخير بخمس نقاط، علمًا أن الفريق فشل حتى الآن في تسجيل أي انتصار الموسم الجاري مكتفيًا بخمسة تعادلات.