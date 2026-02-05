الأولمبياد الشتوي.. راكان يرفع العلم السعودي

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اختيار راكان علي رضا لاعب فريق السعودية للتزلج الريفي، لرفع العلم السعودي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو – كورتينا 2026، التي تُجرى مراسمه الجمعة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وطبقًا لبيان فريق السعودية على منصة «إكس» يأتي اختيار رضا، كونه أول سعودي يتأهل للألعاب الأولمبية الشتوية في تخصص التزلج الريفي، بالإضافة لتحقيقه النقاط التأهيلية للأولمبياد خلال فترة قياسية.

من جهة أخرى، سجّل فريق السعودية حضورًا لافتًا ضمن عرض أزياء اللجان الأولمبية الوطنية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الذي جرى ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة، بمشاركة 17 لجنة أولمبية وطنية من مختلف دول العالم، حيث تعد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجهة العربية الوحيدة المشاركة في الحدث العالمي.

وشارك راكان رضا في العرض، مرتديًا تصميمًا من إبداع المصممة السعودية علياء السالمي، عكس ملامح من التراث السعودي بأسلوب معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.