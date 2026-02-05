بارالمبية غرب آسيا.. السعودية ترفع الميداليات إلى 61

رفع فريق السعودية المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة في مسقط رصيده من الميداليات إلى 61 بواقع 28 ذهبيةً، و23 فضيةً، وعشر برونزياتٍ عقب تحقيق السباحة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والبوتشيا 16 ميدالية، هي ثماني ذهبياتٍ، وست فضياتٍ، وبرونزيتان في منافسات الخميس.

واختتمت «أم الألعاب» مشاركتها في الدورة بتحقيق أربع ذهبياتٍ عبر الرامي هاني النخلي في رمي القرص F33 بمسافة 29.10 متر، وهديل الثويعي في دفع الجلة F34 بمسافة 6.38 متر، وراضي الحارثي في رمي القرص F51 بمسافة 9.68 متر، وحيدر سلامي في دفع الجلة F57 بمسافه 13.84 متر، فيما حصدت الرامية ناضا الحميداني فضية دفع الجلة F56 بمسافة 5.83 متر.

وفي أول أيام منافسات السباحة البارالمبية، انتزع السباح إبراهيم المرزوقي ذهبية سباق 50 مترًا ظهر S5 بزمن 47:59 ثانية، كما حقق ذهبية سباق 50 مترًا فراشة S5 بزمن 43:84 ثانية، ونال إياد المالكي فضية سباق 50 مترًا حرة S7 بزمن 44:04 ثانية، وحصل عبد الرحمن خالد على برونزية سباق 50 مترًا ظهر S5 بزمن 56:57 ثانية.

وخطف اللاعب إبراهيم آل حسن ذهبية فئة 3 رجال، ونال راكان السالمي فضية فئة 1-2 رجال، فيما حققت اللاعبة رناد الرحيلي فضية فئة 4-5 للسيدات، وزهراء الطالع الفضية أيضًا، ونالت مريم المريسل برونزية فئة 1-3 للسيدات.

في حين انتزع عبد العزيز الزهراني ذهبية تصنيف BC1، ونالت اللاعبة زهراء الأبيض فضية تصنيف BC2.