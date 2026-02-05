مانويل: أبطلنا مفعول صفقات النجمة

طالب البرتغالي بيدرو مانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لاعبيه بتناسي نشوة الفوز على النجمة، الخميس، في المباراة التي وصفها بـ «الصعبة» ضد منافس تسلح بالكثير من الصفقات الشتوية التي عززت صفوفه.

وفاز الفيحاء على ضيفه النجمة بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، والتي صعدت بالفريق إلى المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة، فيما عقدت موقف منافسه كثيرًا وجمدت نقاطه على الخمس بالمركز الاخير.

وقال مانويل في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «انتصرنا للمرة الثالثة تواليًا على ملعبنا في مباراة مهمة وفي توقيت مناسب، وضد منافس مدجج بالكثير من الصفقات الشتوية».

وأضاف: «المدرب ماريو سيلفا يقدم عملاً كبيرًا مع النجمة، وهم يحاولون العودة للدوري من جديد ونحن احترمناهم لأنهم يمتلكون جودة عالية وجهزنا للمباراة بشكل كبير، واستفدنا من بعض التفاصيل التي عملنا عليها للفوز بها».

واستطرد: «بدأنا المباراة بشكل جيد وسنحت لنا العديد من الفرص بالشوط الأول، كما كان الأمر كذلك بالنسبة للنجمة، لكنا كنا متميزين في الإنهاء واستطعنا الفوز في النهاية».

وأشار مانويل إلى أن الدوري لم تتضح معالمه بعد، وعليهم مواصلة العمل حتى يحتلوا مركزًا متقدمًا في سلم الترتيب، وهم يملكون الطموح والدافع لتحقيقه.