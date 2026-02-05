سيلفا: استحوذنا وخسرنا.. ولدينا الحلول

المجمعة - محمد السناني

عبَّر البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، عن خيبة أمله من الخسارة المؤلمة 0ـ3 أمام الفيحاء، الخميس، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، «على الرغم من الأفضلية الميدانية».

وجمَّدت هذه الخسارة النجمة، الصاعد حديثًا الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن، على نقاطه الخمس في المركز الـ 18 والأخير.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الخسارة مؤلمةٌ، وعقَّدت موقفنا كثيرًا. لم نستفد من الاستحواذ، بينما استغل الفيحاء الفرص التي تهيأت له، وترجمها إلى أهداف».

وأضاف: «لم نتوقَّع هذا السيناريو، لكنْ سنعمل على بعض الحلول خلال الفترة المقبلة التي تتطلَّب منا مضاعفة الجهد والعمل».

وفيما يخص التعاقدات الجديدة، أوضح المدرب البرتغالي، «أنها تحتاج إلى وقتٍ للتأقلم، كما يحتاج الفريق إلى تسجيل فوزٍ في أقرب وقتٍ حتى نكتسب ثقةً أكبر فيما تبقَّى من مبارياتٍ».