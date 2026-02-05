الحمدان يدعم النصر أمام الاتحاد

ضمّ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، المهاجم عبد الله الحمدان إلى القائمة التي تواجه الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ودخل الحمدان القائمة بعد يومين من إعلان النادي ضمه عبر صفقة انتقال حر.

وكانت «الرياضية» أفادت في وقت سابق من يوم الخميس بتسلُّم إدارة النصر موافقة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل اللاعب في كشوفات الفريق حتى 2030.

واحتاج النصر إلى صدور هذه الموافقة، نظرًا لفسخ المهاجم عقده مع الهلال قبل موعد نهايته الرسمي في 6 فبراير الجاري.

وينتظر اللاعب الحصول على فرصة في المباراة استغلالًا لغياب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كشف حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس» عن استبعاده من القائمة، مثلما حدث أمام الرياض خلال الجولة السابقة.

وإلى جانب الحمدان، تشمل الخيارات الهجومية المستدعاة للمباراة كلًا من البرتغالي جواو فيليش، ومحمد مران، والسنغالي ساديو ماني.

ومن دون رونالدو، فاز النصر في الجولة الماضية على الرياض بهدف دون رد، ويسعى لإسقاط الاتحاد من أجل الحفاظ على فارق النقطة مع الهلال المتصدر.