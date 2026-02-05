بثنائية الحزم.. الأهلي يكتب السلسلة الأطول على ملعبه

دوّن فريق الأهلي الأول لكرة القدم أطول سلسلة انتصارات على ملعبه في دوري روشن السعودي منذ انطلاق الاحتراف بعد تغلبه على نظيره الحزم 2ـ0 ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بحسب إحصائيات موقع «أوبتا».

وبلغ الأهلي سلسلة انتصارات متتالية بواقع 7 والأطول له تاريخيًا في دوري المحترفين الذي انطلق 2008ـ2009.

وبدأت السلسلة الأهلاوية بعد الانتصار أمام القادسية نوفمبر الماضي، قبل أن تستمر بعد أن كسب كلًا من الفيحاء والنصر والتعاون والخليج والاتفاق، وأخيرًا الحزم.

وتقدم الأهلي بواسطة الإنجليزي إيفان توني عند الدقيقة 58، قبل أن يضيف سلطان تنكر مدافع الحزم الثاني في مرماه بالخطأ «76».

وبلغ الأهلي النقطة الـ47 في سلم ترتيب الدوري من 14 انتصارًا و5 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة، فيما تجمد الفريق القصيمي عند النقطة 21 بعد أن كسب 5 وتعادل 6 فيما هزم 9 مرات.

ويلاقي الأهلي نظيره الشباب الجمعة المقبل على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، فيما يواجه الحزم نظيره الأخدود الخميس.