أكبر انتصارات «روشن».. الهلال يستعرض بسداسية الأخدود

عاد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات باكتساح مضيفه الأخدود 6ـ0، الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران، محققًا أكبر فوزٍ ضمن موسم دوري روشن السعودي.

وتألق النجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم أخيرًا إلى متصدر جدول الترتيب، محرزًا ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 31 و60 و64. وأضاف الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي الهدف الرابع، في الدقيقة 70، وأحرز الجناح سالم الدوسري هدفين، في الدقيقتين 74 و90+3.

وضَمِن فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الاستمرار في الصدارة، مع وصوله إلى النقطة 50، في حين تجمد رصيد الأخدود، الذي يدربه الروماني ماريوس سوموديكا، عند 10 نقاط، وبقِي في المركز الـ 17 وقبل الأخير.

وحظِي المشجعون الهلاليون بأمسية مثالية بعد ثلاثة تعثرات، فرضتها تعادلاته مع الرياض والقادسية والأهلي.

وفي وقتٍ افتتح فيه بنزيما سريعًا رصيد أهدافه الزرقاء، حقّق الفريق أكبر فوزٍ في نسخة "روشن" الجارية، متخطيًا انتصار التعاون 6ـ1 على ضمك، في 19 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ 5.

وهزم الهلال نظيره الاتفاق بـ 5 أهدافٍ دون رد ضمن الجولة ذاتها. وظلّت تلك النتيجة الأكبر بالنسبة له تحت قيادة إنزاجي حتى تجاوزها بسداسية الأخدود.

وأظهرت شاشة ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية حضور 6 آلاف و496 متفرجًا في المدرجات.