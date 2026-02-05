شباك الحزم.. ضحية توني الـ17

رفع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عدد الشباك التي زارها في دوري روشن السعودي إلى 17 ناديًا، بعدما سجل في مرمى الحزم خلال مواجهة الفريقين، الخميس، ضمن الجولة الـ21.

وجاء هدف توني عند الدقيقة 58، مفتتحًا التسجيل للأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-0 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2024، تمكن توني من التسجيل أمام جميع الفرق التي واجهها في الدوري، باستثناء الوحدة والنجمة والرائد.

وعلى مستوى الدوري، خاض توني 49 مباراة، أسهم خلالها في 50 هدفًا، بتسجيل 42 هدفًا وصناعة 8 أهداف.

أما في الموسم الجاري، فقد شارك في 30 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 27 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة، وفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت.