بالحزم.. الأهلي يكرر سيناريو الدور الأول

كرر فريق الأهلي الأول لكرة القدم سيناريو انتصاره على الحزم، في الدور الأول، بعدما تغلب عليه مجددًا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وسجّل الإنجليزي إيفان توني هدف التقدم للأهلي عند الدقيقة 58، قبل أن يضيف الحزم الهدف الثاني في مرماه بالخطأ عن طريق مدافعه سلطان تنكر عند الدقيقة 76.

يذكر أن الأهلي حسم مواجهة الدور الأول بالنتيجة ذاتها، حين سجل فراس البريكان الهدف الأول عند الدقيقة 72، قبل أن يعزز علي مجرشي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في جدول الترتيب، محققًا 14 انتصارًا و5 تعادلات مقابل خسارة واحدة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 21 نقطة، بعد 5 انتصارات و6 تعادلات و9 هزائم.

ويحل الأهلي ضيفًا على الشباب الجمعة المقبل على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض، بينما يلتقي الحزم مع الأخدود الخميس.