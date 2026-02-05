19 «هاتريك».. والأخدود يكتب سابقة بين ثلاثيات بنزيما

بات فريق الأخدود الأول لكرة القدم أول خصمٍ يستقبل أكثر من ثلاثية «هاتريك» من النجم الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم الجديد للهلال.

وأحرز بنزيما ثلاثة أهدافٍ أمام الأخدود، مساء الخميس ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، مسهمًا في فوز الفريق الأزرق 6ـ0، وذلك في أول مباراةٍ له بعد مغادرة الاتحاد.

ورفعت المباراة عدد الثلاثيات في مسيرة النجم الفرنسي إلى 19، بينها 11 مع ريال مدريد الإسباني، مقابل 5 مع الاتحاد و2 مع ليون الفرنسي.

ولحساب أولى جولات موسم "روشن" الجاري، أحرز بنزيما ثلاثية في مرمى الأخدود، وفاز الاتحاد يومَها 5ـ2.

وكرر النجم العالمي الـ «هاتريك» أمام الفريق ذاته، لكن بشعار الهلال. بذلك، يكون الأخدود الفريق الوحيد الذي تكرّر اسمه في قائمة الفرق المستقبِلة لثلاثيات الفرنسي.

وتشمل القائمة فرق ميتز وكريتيل وأوكسير وباريس سان جيرمان الفرنسية، وليفانتي ورايو فاييكانو وأتلتيك بلباو وسلتافيجو وبلد الوليد وبرشلونة وألميريا الإسبانية، وتشيلسي الإنجليزي، ومالمو السويدي، وفرق أبها والوحدة والشباب والخلود السعودية.