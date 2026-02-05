انطلاقة الهلال تمنح بنزيما رقمين شخصيين

حظِي النجم الفرنسي كريم بنزيما بأسرع بدايةٍ تهديفيةٍ له في باكورة مشاركاته مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الذي ضمَّه منتصف الأسبوع، كما سجَّل رقمًا قياسيًا شخصيًا آخر يتعلّق بثلاثياته.

وفي الظهور الأول بالشعار الأزرق، شارك بنزيما أساسيًا أمام الأخدود، الخميس ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، وأحرز هدفًا في الدقيقة 31، مُدشِّنًا رصيده من الأهداف مع فريقه الجديد.

وخلال الشوط الثاني، أحرز هدفين محقّقًا الـ «هاتريك» وصنع هدفًا قبل المغادرة مُستبدَلًا بعد 71 دقيقة. وهذا أول «هاتريك» له في مشاركته الأولى مع أي فريق.

وأحرز النجم الفرنسي هدفه الأول مع الاتحاد بعد 54 دقيقةً، ومع ريال مدريد الإسباني في المشاركة الثالثة، ومع ليون الفرنسي في المشاركة العاشرة. ودوليًّا، سجَّل أول أهدافه مع منتخب بلاده بعد 13 مباراةً.

وبعد موسمين ونصف الموسم مع الاتحاد، انتقل بنزيما «38 عامًا» إلى الهلال بموجب عقدٍ يمتدُّ حتى صيف 2027.

وأسهم الفرنسي في تتويج الاتحاد، الموسم الماضي، بثنائية دوري روشن، وكأس خادم الحرمين الشريفين.