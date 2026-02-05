دراجات آسيا تنطلق بـ 500 متسابق

أحرزت الكازاخستانية ريناتا سولتانوفا الميدالية الذهبية، ونالت متسابقة هونج كونج وينج ليي ليونج الميدالية الفضية، فيما حصلت الصينية هاو زهانج على الميدالية البرونزية وذلك في منافسات سيدات النخبة ضمن بطولة آسيا لدراجات الطريق والدراجات البارالمبية 2026، الخميس، والتي تجري للمرة الأولى في السعودية.

وانطلقت منافسات بطولة آسيا للدراجات في منطقة القصيم، والتي تجري للمرة الأولى في السعودية، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، وبإشراف الاتحاد الآسيوي للدراجات، خلال الفترة من 5 حتى 13 فبراير الجاري.

وفاز الياباني تاكومي ماتسومورا بذهبية سباق فئة الشباب، فيما نال الكازاخستاني قليب نوف كوف الميدالية الفضية، وحصد الصيني كياوتشو زهانج الميدالية البرونزية.

وفي سباق السيدات تحت 23 عامًا، توجت الصينية كينق زهاو بالميدالية الذهبية، وحلت الكازاخستانية ماريا يلنكينا ثانية، فيما جاءت الأوزبكية أسال ريزيفا ثالثة.

ويشارك في بطولة الدراجات أكثر من 30 دولة آسيوية، يمثلهم أكثر من 500 لاعب ولاعبة، في حدث قاري يُعد من أبرز بطولات رياضة الدراجات على مستوى آسيا.

وتشهد البطولة 34 سباقًا تنافسيًا، يتنافس خلالها نخبة أبطال القارة على حصد 102 ميدالية، في تظاهرة رياضية كبرى تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها السعودية في استضافة البطولات القارية والدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية.

وتبلغ المسافة الإجمالية لسباقات البطولة أكثر من 1500 كيلومتر تمتد على مدى 9 أيام من المنافسات المتواصلة، إذ تُنظم منافسات البطولة على جادة الروضة بمنطقة القصيم، في موقع يتمتع ببنية تحتية رياضية متقدمة وقدرات تنظيمية عالية، بما يعزز من حضور السعودية كمحطة رئيسة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في آسيا، ويجسد تطورها في دعم رياضة الدراجات وتمكين الرياضيين من مختلف الفئات، وتشهد البطولة مشاركة 76 متسابقًا ومتسابقة من ذوي الإعاقة ضمن منافسات الدراجات البارالمبية.