قادري: خنقناهم في الشوط الأول.. والأهلي يستحق الفوز

اشتكى التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، من الإجهاد بعد الخسارة أمام الأهلي 0ـ2 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقِدَ عقب اللقاء، الخميس: «المباراة كانت صعبةً أمام فريقٍ قوي ومنظَّمٍ».

وأضاف: «في الشوط الأول لم نمنح الأهلي أي فرصةٍ، لكننا كنا نفتقد القوة الهجومية».

وحول التغييرات في المواجهة، أجاب التونسي: «كانت اضطراريةً، وليست تكتيكيةً. كل تركيزنا أصبح على الإصابات ففي كل مباراة تمرُّ علينا مثل هذه الظروف، والأهلي استحق الفوز». واستطرد: «إبراهيم زايد تعرَّض لكدمةٍ اليوم بعد دخوله بديلًا».

وعن ضغط المباريات، علَّق: «لعبنا مواجهةً في الرس، ثم ذهبنا إلى الأحساء، ومنها إلى جدة، ثم إن مدة ذهابنا إلى التدريب تبلغ ساعةً ونصف الساعة، وتأخذ العودة للسكن المدة ذاتها بسبب الازدحام الشديد. هذه ليست أعذارًا، فالأهلي فريقٌ قوي، ونعمل الآن على استرجاع اللاعبين وتحضيرهم».