يايسله: الإجهاد أجبرني على التغيير

أرجع الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تغييراته الكثيرة في التشكيل الأساسي أمام الحزم إلى «الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون».

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، الذي عُقِدَ بعد الانتصار 2ـ0، الخميس: «كان انتصارًا مستحقًّا، و فخورون بذلك».

وأضاف: «احتجنا إلى مداورة اللاعبين نتيجة الإرهاق، ومع ذلك حافظنا على نظافة شباكنا، واستطاع فريقنا تسجيل هدفين، لنتفوَّق في اللقاء».

وأردف الألماني: «عملنا ليل نهارٍ منذ وصولنا إلى جدة بعد لقاء الهلال، وتحسَّنا كثيراً. الرحلة كانت رائعةً، والوحدة موجودةٌ بين اللاعبين».

وعن غياب المدافع التركي ميريح ديميرال، أجاب يايسله: «نفتقده، لكن ريان حامد يقدم أداءً جيدًا جدًّا، وفخورون بمستواه معنا».

كذلك تحدَّث عن عدم مشاركة ريكاردو ماتياس، الوافد الجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالقول: «يحتاج إلى بعض الوقت من أجل الدخول مع المجموعة. لدينا عددٌ من الأيام قبل المواجهة الآسيوية، وسنرى إمكانية مشاركته من عدمها».