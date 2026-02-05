إنزاجي: فرضنا أسلوبنا.. والجدد دعموا الهلال

استحسن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحافي، الجديّة التي يُظهرها لاعبوه وسعيهم الدائم للانتصار.

وبعد الفوز الكبير 6ـ0 على الأخدود، الخميس في الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، صرَّح إنزاجي: «أحيّي فريقي على الجدية والتنظيم العالي».

وعلّق على مجريات اللقاء بقوله: «واجهنا خصمًا منظمًا، لكن بعد إحرازنا الهدف الأول تقدمنا في العمق وفرضنا أسلوبنا». ونوَّه جلب النادي لاعبين، خلال نافذة الانتقالات الأخيرة، دعموا الفريق بوضوح، مُكمُلًا: «وهذا ما شاهدناه داخل أرضية الملعب اليوم».

ووصف الإيطالي مباراة الأخدود بأنها كانت مهمة للغاية. وأوضح: «اختياراتي للاعبين كانت حسب مجرياتها، بدأت بكريم بنزيما، ولو كان اللقاء مغلقًا أكثر لأشركت سايمون بوابري لإجادته فك الضغط».

وأشرك الهلال بنزيما من البداية، ودخل بوابري بديلًا خلال الشوط الثاني.

وتطرّق إنزاجي، في تصريحاته، إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وعدّها من أهم البطولات، مؤكدًا: «تركيزنا كاملٌ عليها، أمامنا مباراتان مهمتان في مرحلة المجموعات». وأشار إلى مركز حارس المرمى بقوله: «نمتلك حراسًا متميزين مثل ياسين بونو، نحن سعداء جدًا بمستواه، وكذلك محمد الربيعي الذي عوّض غياب بونو في عدة مباريات بأداء ممتاز، فلا خوف على مرمى الهلال».

وأكد الإيطالي سعادته مع ناديه، وصرّح: «أنا سعيد منذ أول يوم بدأت فيه مع الهلال، اللاعبون دومًا جادّون ويسعون إلى الفوز، ووصولي إلى 300 مباراة في مسيرتي التدريبية إنجاز جميل، لكن الأهم هو الاستمرار وتحقيق المزيد».