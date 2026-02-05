بوي يعود إلى غلطة سراي

عاد المدافع الفرنسي ساشا بوي إلى فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم بصفقة إعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وفق ما أكد النادي البافاري الخميس.

وبحسب بيان النادي التركي فإن الصفقة مقرونة بخيار شراء غير إلزامي مع رسوم إعارة مؤقتة صافية قدرها 500 ألف يورو، وراتب للاعب يبلغ 1.750 مليون يورو.

وكان بوي انضم إلى بايرن من غلطة سراي في يناير 2024 بعقد مدته أربعة أعوام ونصف العام مقابل 35 مليون دولار، دون أن يقدم أفضل مستوياته.

وفي العامين اللذين قضاهما في ألمانيا، عانى ابن الـ 25 عامًا من كثرة الإصابات وتواضع الأداء في المباريات الـ 38 التي خاضها .

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن إن الصفقة تتيح لبوي الحصول على وقت أطول على أرض الملعب في أعلى مستوى، في الدوري التركي.

وأضاف: «ساشا يعرف غلطة سراي جيدًا من فترة لعبه هناك قبل انضمامه إلينا، ولن يحتاج إلى فترة تأقلم طويلة في بيئة مألوفة».

وفي فترته الأولى، خاض بوي، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، 83 مباراة مع الفريق التركي بين 2021 و2024، مسجلًا أربعة أهداف.

ويلتقي غلطة سراي مع يوفنتوس الإيطالي في ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الجاري. كما يتصدر ترتيب الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي فنربخشه.