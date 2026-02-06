سوموديكا: الهلال «TOP 5» في دوري أبطال أوروبا

شبَّه الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، الهلال بأقوى فرق دوري أبطال أوروبا، ملقيًا باللائمة على فقدان التركيز، والإرهاق، وغياب بعض اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة 0ـ6 من «الأزرق»، الخميس في نجران، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح سوموديكا، خلال مؤتمرٍ صحافي بعد ختام المباراة: «الهلال حاليًّا في مستوى عالٍ جدًّا، ولو شارك في دوري أبطال أوروبا، لكان ضمن أفضل خمسة فرقٍ فيه».

وأردف: «الشوطان كانا مختلفين. قدَّمنا شوطًا أوَّلَ مميَّزًا، وكنا جيدين، لكنْ في الثاني فقدنا التركيز، وهذا ما قادنا للخسارة».

وتحدَّث الروماني عن تضرُّر الأخدود من غيابات اللاعبين، وقال: «أثَّرت فينا بشكلٍ واضحٍ. غاب عنَّا أربعةٌ. كانت مباراةً صعبةً وللنسيان أمام فريقٍ من مستوى مختلف مثل الهلال»، مشيرًا إلى تأثُّر فريقه سلبًا بـ «الإرهاق الذهني، وضغط المباريات المتقاربة دون راحةٍ».

وعدَّ سوموديكا الفارق المادي بين نادي الأخدود والهلال عاملًا «مؤثِّرًا لا يمكن تجاهله»، وعبَّر عن سعادته بالمشاركة في «روشن»، ووصفه بالدوري القوي المليء بالتنافسية.