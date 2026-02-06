بايرن يتمسك بجنابري حتى 2028

مدَّد سيرج جنابري، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، عقده عامين إضافيين حتى 2028، وفق ما أعلنه النادي، الخميس.

وبعد تقاريرَ إعلاميةٍ ألمانيةٍ، تحدَّثت عن قرب رحيله بنهاية عقده الموسم الجاري، يقدم جنابري «30 عامًا» موسمًا لافتًا، إذ سجَّل خلاله ستة أهدافٍ، ومرَّر خمس كراتٍ حاسمة في 15 مباراةً بالدوري.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، في تصريحاتٍ، نشرها الموقع الرسمي للنادي: «لقد تطوَّر جنابري معنا، وهو من الركائز الأساسية للفريق. إنه لاعبٌ بالغ الأهمية داخل الملعب، وفي غرفة الملابس. لقد حقق كل الألقاب مع النادي، ولا يزال يطمح للمزيد. هذا ما يجعله قدوةً يُحتذى بها. إنه يُمثِّل البايرن خير تمثيلٍ».

أمَّا كريستوف فرويند، المدير الرياضي، فقال: «يرى الجميع مدى إثراء جنابري أسلوبَ لعبنا، فهو متعدد الاستخدامات في الهجوم، سريعٌ، ماهرٌ في التعامل مع الكرة وفي إنهاء الهجمات. نحن سعداء للغاية باستمراره معنا حيث يلعب دورًا مهمًّا في فريقنا بفضل شخصيته وسلوكه المميَّزَين».

من جانبه، عبَّر جنابري عن تحمُّسه للعب مع الفريق أعوامًا أخرى، مشيرًا إلى أن المحادثات مع النادي حول التمديد كانت إيجابية دائمًا. وأضاف اللاعب: «عندما بدأت مسيرتي مع بايرن، لم أتخيَّل أبدًا أنني سأبقى هنا عشرة أعوامٍ حتى نهاية هذا العقد. هدفي مواصلة المسيرة. نحن فريقٌ متماسكٌ وقادرٌ على تحقيق إنجازاتٍ كبيرةٍ».

ووُلِدَ جنابري في مدينة شتوتجارت الألمانية، وبدأ مسيرته الاحترافية مع أرسنال الإنجليزي قبل الانتقال إلى فيردر بريمن، ثم التحوُّل إلى بايرن ميونيخ حيث قضى موسمه الأول معارًا إلى هوفنهايم.

وخاض المهاجم الدولي 311 مباراةً رسميةً مع البافاري، وسجل 100 هدفٍ، وقدم 69 تمريرةً حاسمةً.

وتشمل إنجازاته المحلية مع بايرن ستة ألقابٍ للدوري، واثنين لكأس ألمانيا، وخمسةً للسوبر، أمَّا قاريًّا، فتوِّج بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي. كذلك فاز جنابري ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا مع ألمانيا في 2017، ولديه 57 مباراةً دوليةً مع المنتخب الأول، أحرز خلالها 25 هدفًا.