ممتاز السيدات.. الأهلي يفرض التعادل على الهلال

فرض فريق الأهلي الأول لكرة قدم السيدات التعادل أمام نظيره الهلال 3ـ3 خلال اللقاء الذي جمعهما، الخميس، على ملعب كلية العناية الطبية ضمن الجولة الـ9 من الدوري الممتاز.

وسجلت المغربية غزلان الشباك الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 29، وأضافت النيجيرية أسيسات أوشوالا الثاني «30»، فيما قلّص الأهلي النتيجة بعد أن أحرز هدفًا بواسطة نوال القليش حارسة الأزرق بالخطأ في مرماها «36».

وقبل نهاية الشوط الأول عادت أوشوالا لتضع هدفًا هلاليًا ثالثًا «42»، قبل أن تسجل الكونغولية نعومي كابا كابا الثاني للأهلي عند الدقيقة «45+1»، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من إدراك التعادل عن طريق فدوى خالد عند الدقيقة 65.

وبهذا التعادل رفع الهلال رصيده 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد مقابل 3 هزائم، فيما بلغ الأهلي النقطة الـ14 بعد 4 انتصارات وتعادلين و3 خسائر.

ويلاقي الأزرق نظيره نيوم 13 فبراير الجاري لحساب الجولة الـ10 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، بينما يواجه الأهلي شعلة الشرقية في اليوم ذاته.

وتُستكمل مباريات الجولة التاسعة، الجمعة، بمواجهة النصر والقادسية على ملعب الأول، فيما يستضيف نيوم نظيره العلا على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، بينما يحل شعلة الشرقية ضيفًا على الاتحاد على ملعب الثاني، السبت.