الاتحاد يضم 10.. النصر يستعيد بروزو.. كومان انتظار

يُصرُّ النجم الفرنسي كينسجلي كومان، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، على المشاركة في مباراة الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، حسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»

وذكرت المصادر ذاتها، أن كومان سيخضع لاختبار، صباح الجمعة، قبل أن يتَّخذ الجهاز الطبي قراره النهائي بالسماح له بالمشاركة، أو استبعاده على الرغم من أن القائمة الرسمية التي دخلت معسكر النصر شهدت غياب النجم الفرنسي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الأصفر.

وحسبَ المصادر، تأكَّدت مشاركة الكرواتي مارسيلو بروزفيتش في المباراة.

ومن جانب الاتحاديين، وصلت بعثة الفريق إلى الرياض، الخميس، بقائمة تضمُّ عشرة لاعبين أجانب، بينهم المغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج إلينيخينا، المهاجمان الجديدان، فضلًا عن الجناح الفرنسي موسى ديابي.

وبثَّ حساب الاتحاد الرسمي في منصة «إكس» القائمة المغادرة، وظهر فيها جميع أجانب الفريق باستثناء المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين.

وطبقًا للمصادر، استُبعد سيميتش لأسباب فنية، وبيرجوين للإصابة العضلية ذاتها التي غيَّبته عن الجولات الأربع الماضية. وعلى الرغم من سماح اللوائح بقيد ثمانية لاعبين أجانب فقط في قائمة المباراة إلا أن كونسيساو فضَّل السفر إلى الرياض بعشرةٍ، وسيستبعد اثنين منهم لاحقًا.