«جدة 2026».. العربي يحبط الوداد

حقق فريق العربي من جدة انتصارًا صعبًا على الوداد من الطائف 3ـ2 ضمن المجموعة «H» في ختام منافسات الجولة الأولى لبطولة «جدة 2026» لكرة القدم على ملعب القرية الأولمبية.

وتقدم العربي بهدفين في الشوط الأول عبر حسن عبد الله، وعبد العزيز علي، لكنَّ الوداد تعادل في الثاني بهدفَي شادي الزهراني، وتركي الغماري على الرغم من طرد لاعبه أحمد الحارثي، لتستمر الإثارة حتى الوقت القاتل حين خطف فيصل المشجري هدف الفوز والنقاط الثلاث للعربي.

بدوره، حقق فريق حرس الحدود، وصيف نسخة 2025، انتصارًا كبيرًا بـ 5ـ0 على الأمن الدبلوماسي في منطقة مكة المكرمة ضمن منافسات المجموعة «D».

وتعد «بطولة جدة» إحدى البطولات المجتمعية والرياضية في منطقة مكة المكرمة، وتجمع بين 24 فريقًا بواقع 12 للجهات الحكومية، و12 لفرق الهواة، وتنظَّم نسختها الثانية في الفترة من 2 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل.