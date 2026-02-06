ريشة: الهدف الثاني خطأ.. والهلال حُرِم من جزائية

اختلف المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، مع الأوروجوياني جوستافو تيخيرا في احتساب الهدف الثاني لفريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الأخدود، الخميس في نجران ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، كما عارضه في عدم منح الفريق الضيف ركلة جزاءٍ قبل نهاية الشوط الأول.

وذكر ريشة، الحكم الدولي المعتزل، أن خطأً، وقع في بناء الهجمة التي أسفرت عن الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 60.

وشرح قائلًا: «سالم الدوسري دخل بإهمالٍ على بوراك إنس، لاعب الأخدود، وأعاقه بشكلٍ واضحٍ، ومن هنا بدأت الهجمة، وكان يجب على غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد VAR استدعاء تيخيرا لمشاهدة الخطأ على الشاشة، واتخاذ قرارٍ بإلغاء الهدف».

وانتقد المحلِّل عدم احتساب ركلة جزاءٍ لصالح سالم الدوسري في الدقيقة 45+1 بعد تدخُّلٍ من معاذ فقيهي، ظهير الأخدود، وأبان: «سالم حافظ على توازنه، ولم يسقط على الأرض، ويبدو أن هذا ما أقنع الحكم بانتفاء الخطأ، لكنْ اللاعب تعرَّض إلى تدخُّلٍ متهورٍ من معاذ فقيهي داخل منطقة جزاء الأخدود، وكان يستوجب احتساب ركلة جزاءٍ بعد مراجعة شاشة الـ VAR».

في المقابل، أيَّد المحلِّل المصري قرار الأوروجوياني إلغاء هدفٍ، أحرزه الهلال في الدقيقة 19.

وعلَّق: «الحكم رصد، بعد استدعاء غرفة التقنية له، ارتكاب علي لاجامي، لاعب الهلال، خطأً ضد خالد ناري، لاعب الأخدود، بضربه على الوجه خلال التحام هوائي، فاتخذ قرارًا صحيحًا بإلغاء الهدف». وأردف: «كان يجب عليه معاقبة لاجامي ببطاقةٍ صفراء»، فيما صادقَ على باقي قرارات الأوروجوياني خلال المواجهة التي كسِبها الهلال 6ـ0.

وأحجم تيخيرا عن إشهار أي بطاقةٍ، صفراء أو حمراء، للفريقين.