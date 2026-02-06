من أشهر الأسئلة التي تطرح هو السؤال التالي: ماذا لو عاد بك الزمن.. ما الذي ستغيره؟ أذكر أني طرحت هذا السؤال في برنامج إذاعي قبل أكثر من 10 سنوات، وجاءت الإجابات مختلفة، لكنها كانت عن شيء محدد، منها تغيير التخصص الجامعي، ومنها عدم إضاعة الوقت، وبعضها لا أتذكره، لكن معظم الأجوبة كانت من شباب، وبالتالي كانت تحدد شيئًا واحدًا أو اثنين، قبل أيام قرأت تغريدة من حساب روائع الأدب العالمي عما قالته الكاتبة والصحفية الأمريكية الشهيرة «ايرما بوميك» «سئلت قبل رحيلها: ماذا لو عاد بك الزمان.. هل كنت ستعيشين حياتك بنفس الطريقة؟ وتختاري نفس الاختيارات؟ أجابت بأنها غير نادمة على أي شيء فعلته، ولكن

1- لو عادت بي الحياة مرة أخرى لن أقضي شهور الحمل في الشكوى من متاعبه.. سأنتبه إلى أن الحمل معجزة إلهية.. وسأستمتع بأني جزء من هذه المعجزة.. وأني سبب خروج روح أخرى إلى العالم.

2- لن أغلق نوافذ سيارتي خوفًا من أن يفسد الهواء تسريحة شعري.

3- سأدعو أصدقائي إلى بيتي أكثر وأستمتع بصحبتهم برغم الأريكة المتسخة والسجادة الباهتة الألوان.

4- سأسمح لنفسي بالأكل في غرفة المعيشة، ولن أكترث بأنها قد تتسخ.

5- سأنصت أكثر لحكايا جدي عن طفولته وشبابه.

6- سأستخدم تلك الشمعة الباهظة الثمن التي أهديت لي وفسدت من التخزين

7- سأمرح مع أولادي على الحشائش بلا اكتراث بالبقع التي قد تلطخ ثيابي.

8- سأقلل دموعي وضحكاتي أمام التلفاز على حكايا لا تخصني.. وسأحيا واقعي أنا.. بدموعه وضحكاته.

9- سآوي إلى فراشي إذا شعرت بالإرهاق.. ولن أتوهم أو أدعي أن العمل سيتضرر إن تغيبت يومًا.

10- إذا ارتمى ابني في أحضاني لن أبعده لأني مشغولة الآن.

11- لن أشتري أي شيء لمجرد أنه عملي.. أو يعمر طويلًا.

12- سأعبر أكثر عن مشاعري لمن أحبهم، وسأعتذر أكثر لمن أسأت إليهم، سأنصت أكثر لمن يحدثني.

13- لو أعطيت فرصة ثانية للحياة.. سأراها.. سأجربها.. سألمس كل لحظة فيها.