الهبوط يهدّد بطل «البريميرليج»

بات فريق ليستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بطل الدوري الممتاز عام 2016، مهدَّدًا بالهبوط إلى المستوى الثالث بعد حسم ست نقاطٍ من رصيده «بسبب انتهاكه القواعد المالية»، الخميس.

وتراجع فريق «الذئاب»، الذي هبط إلى المستوى الثاني «تشامبيون شيب» الموسم الماضي، من المركز 17 إلى 20 في البطولة، ليُصبحَ خارج منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط.

وكشف تحقيقٌ مستقلٌّ عن أن ليستر تجاوز حدود قواعد الربح والاستدامة بنحو 21 مليون جنيه إسترليني «29 مليون دولار» خلال فترة الأعوام الثلاثة التي سبقت 2024، الموسم الذي صعد فيه الفريق إلى الدوري الممتاز. وفي المواسم الثلاثة من 2021ـ2022 حتى 2023ـ2024، سجَّل النادي خسائرَ، تجاوزت 200 مليونٍ.

ووصف ليستر العقوبة في بيانٍ بأنها «غير متناسبةٍ»، ولم تأخذ بالاعتبار بشكلٍ كافٍ «العوامل المخفِّفة المقدمة». مضيفًا: «نظلُّ ملتزمين بالتعامل بشكلٍ بنَّاءٍ، وضمان أن تكون أي إجراءاتٍ عادلةً ومتناسبةً ومحدَّدةً من خلال العمليات المناسبة».

وكان ليستر توِّج بلقب «البريميرليج» موسم 2015ـ2016 للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يفوز بلقب كأس إنجلترا في 2021، لكنَّه تراجع، وهبط إلى المستوى الثاني في 2023.

وعلى الرغم من نجاحه في العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا إلا أنه هبط مجدَّدًا الموسم الماضي بتحقيقه ستة انتصاراتٍ فقط في 38 مباراةً.