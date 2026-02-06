بقرار المحكمة.. تشيلسي يكسب 2.8 مليون من صفقة نجوموها

أصدرت محكمةٌ إنجليزيةٌ قرارًا، يلزم نادي ليفربول بدفع ما لا يقل عن 2.8 مليون جنيه إسترليني لتشيلسي إثر ضم الجناح ريو نجوموها.

وغادر نجوموها «17 عامًا» أكاديمية تشيلسي، سبتمبر 2024، لينضمَّ إلى ليفربول، ووقَّع على أول عقدٍ احترافي له معه بعد عامٍ.

وحدَّدت لجنة تعويضات لاعبي كرة القدم المحترفين المبلغ المستحق لتشيلسي مقابل تدريب وتطوير المهاجم الإنجليزي خلال فترة وجوده مع «البلوز»، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ويعد المبلغ الأولي، البالغ 2.8 مليون جنيه، غير قابلٍ للتفاوض، لكنَّه قد يرتفع بعد إضافاتٍ في حال استيفاء شروطٍ معينةٍ.

وكان موقع «ذا أثليتيك»، ذكر سابقًا، أن تشيلسي سيحصل أيضًا على 20% من الأرباح في حال بيع ليفربول لنجوموها.

وشارك اللاعب الشاب في 13 مباراةً بجميع المسابقات مع فريق المدرب آرني سلوت الموسم الجاري، وسجل هدفَ فوزٍ في الدقيقة 100.