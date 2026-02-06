انتصارات الهلال.. علامة كاملة ضد الأخدود

حافظَ فريق الهلال الأول لكرة القدم على علامة الفوز الكاملة أمام الأخدود، الذي استضافه مساء الخميس في نجران ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

واكتسح الهلال مضيفه 6ـ0 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، محقِّقًا أكبر انتصارٍ في نسخة المسابقة الجارية.

والتقى الفريقان ست مراتٍ سابقة، انتهت كلها بفوز الفريق العاصمي الأزرق.

وبدأت المواجهات بينهما مع صعود الأخدود إلى دوري روشن السعودي صيف عام 2023.

وحسمت نتيجة 3ـ0 لقاءاتهما الثلاثة الأولى، وزاد الهلال عدد أهدافه إلى أربعةٍ في المباراة الرابعة، بينما أحرز الأخدود في الخامسة هدفه الوحيد في المرمى الهلالي، لكنَّه استقبل خلالَها ثلاثة أهدافٍ، فخسِر 1ـ3 ضمن رابع جولات الموسم الجاري.

ولقاء الفريقين الوحيد خارج إطار الدوري كسِبه الهلال 1ـ0، أواخر أكتوبر الماضي، في ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورفعت سداسية الجولة الـ 21 عدد أهداف الهلال أمام الأخدود إلى 23.