روسينيور: لاعبو أرسنال افتقدوا الذوق ولم يحترموا فريقي

اعترف ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأنه فقدَ أعصابه مع لاعبي أرسنال بسبب عدم احترامهم لهم قبل إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، الثلاثاء.

ورصدت كاميرات شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية مدرب تشيلسي في مشادةٍ كلاميةٍ حادةٍ مع لاعبي أرسنال على أرضية ملعب «الإمارات» قبل انطلاق المباراة، متَّهمًا إياهم بتجاوز نصف الملعب المخصَّص للفريق الأزرق خلال عمليات الإحماء.

وعادة ما يتشارك كل فريقٍ نصف الملعب للإحماء، وقد أظهر روسينيور جانبًا من شخصيته، لم يُرَ مثله خلال فترة توليه المسؤولية، ليحتجَّ على لاعبي أرسنال بسبب افتقارهم إلى «الذوق».

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، قبل المباراة أمام وولفرهامبتون في الدوري الممتاز، السبت: «عند إجراء الإحماء، يكون لكل فريقٍ نصفه الخاص. في تلك اللحظة، لم أظن أن تصرفهم كان صحيحًا. لقد أثَّروا في إحماء لاعبي فريقي».

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «طلبت منهم، ربما بأسلوبٍ غير مهذَّبٍ، أن يلتزموا بالبقاء في نصف ملعبهم. لست هنا لأخوض حربًا نفسيةً، إنما هذا ما أراه صوابًا واحترامًا. هناك قواعدُ معينةٌ في كرة القدم. ليس لدي أي مشكلةٍ مع أي شخصٍ في أرسنال. في تلك اللحظة فقط شعرت بأن فريقي لم ينل الاحترام الكافي».

وخسر تشيلسي أمام أرسنال بهدفٍ، سجله كاي هافيرتز، لاعب الفريق الأزرق السابق، ليتأهل «المدفعجية»، ويضرب موعدًا في النهائي مع مانشستر سيتي، الذي تغلَّب على نيوكاسل 4ـ2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، الأربعاء.

من جهةٍ أخرى، كشف روسينيور عن غياب الجناح جيمي جيتنز فترةً طويلةً بعد تعرُّضه لتمزُّقٍ في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز على وست هام يونايتد في الدوري، مطلع الأسبوع الجاري.

ويأتي هذا في ظل استعداد تشيلسي لمواجهة وولفرهامبتون، متذيل الترتيب، أملًا في العودة إلى المسار الصحيح بعد التعثر ‌أمام أرسنال في ‌إياب ⁠نصف نهائي كأس ‌الرابطة في أول خسارةٍ يتجرَّعها بعد خمسة انتصاراتٍ متتاليةٍ.

وقال روسينيور: «يبدو أن تعافي جيمي سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع. إنه لأمرٌ مؤسفٌ حقًّا بالنسبة له. لقد أصيب بتمزقٍ في عضلات الفخذ الخلفية. ⁠لم أعمل معه فترةً طويلةً. بالطبع أنا على ‌درايةٍ بمسيرته، ومدى تميزه، لذا سيكون غيابه خسارةً كبيرةً بالنسبة لنا».

وأصبح جيتنز ثامن لاعبٍ يغيب عن تشكيلة تشيلسي بسبب الإصابة، التي أبعدت أيضًا المهاجم بيدرو نيتو، وداريو إسوجو وروميو لافيا، لاعبي خط الوسط.