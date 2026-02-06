بخماسية بيتيس.. أتلتيكو في المربع الذهبي

أكمل فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم عقد الصاعدين للمربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا بفوزه الكاسح 5ـ0 على مضيفه ريال بيتيس، الخميس، في ختام منافسات دور الثمانية.

وعلى ملعب «بينتو فيامارين»، افتتح ديفيد هانكو التسجيل في الدقيقة 12، فيما أضاف زميله جوليانو سيميوني الثاني «30»، وعزَّز المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، المنضم حديثًا من بولونيا الإيطالي، تقدم فريقه بالثالث «37».

وواصل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني الذي شهد تسجيله هدفيه الرابع والخامس بواسطة الفرنسي المخضرم أنطوان جريزمان، وتياجو ألمادا في الدقيقتين 62 و83.

وكان برشلونة، وأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد سبقوا أتلتيكو إلى المربع الذهبي عقب فوزهم على ألباسيتي، وفالنسيا، وديبورتيفو ألافيس على الترتيب.

ومن المقرَّر أن تُجرى قرعة الدور قبل النهائي للبطولة في وقتٍ لاحقٍ من الجمعة.