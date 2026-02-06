يغيب عن مواجهتي بنفيكا.. إيقاف رودريجو مباراة إضافية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة الإيقاف مباراةً إضافيةً في حق رودريجو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بسبب «استخدام ألفاظٍ نابيةٍ ومسيئةٍ تجاه الحكام» في مواجهة بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا.

وحسبَ صحيفة «ماركا» الإسبانية، يعني القرار غياب اللاعب عن مباراة الإياب ضد بنفيكا نفسه في ملحق دور الـ 16 بعد أن أوقعتهما القرعة في مواجهةٍ ثانيةٍ.

وكان من المقرَّر أن يغيب رودريجو عن مباراة الذهاب في لشبونة بعد طرده ببطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع لاعتراضه على قرار إلغاء هدفٍ لريال مدريد بداعي وجود خطأ على أناتولي تروبين، حارس مرمى بنفيكا، الذي سجل هدف الفوز في النهاية بكرةٍ رأسيةٍ.

وتجرى مباراة الذهاب على ملعب «دي لوز»، الثلاثاء 17 فبراير، بينما تُلعَب مواجهة الإياب بعد ثمانية أيامٍ على «سانتياجو بيرنابيو» في مدريد.

ويعاني ألفارو أربيلوا، مدرب الريال، من كثرة الإصابات في فريقه منذ بدء مهمته معه. وفي الوقت الذي يسعى فيه لإثبات جدارته بالمنصب في مباراة الملحق المؤهل ضمن دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، سيواجه أيضًا مشكلة الإيقافات حيث سيغيب عن صفوف الفريق، إلى جانب رودريجو، راؤول أسينسيو في لشبونة إثر حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراة بنفيكا.

ويوجد ضمن قائمة الغائبين أيضًا الإنجليزي جود بيلينجهام، إذ تأكَّد غياب لاعب الوسط لمدة شهرٍ عقب إصابته بتمزُّقٍ في أوتار الركبة، لكنَّ النبأ السار للمدرب، أن الريال يتوقَّع عودة الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب خط الدفاع، والألماني أنطونيو روديجر، والفرنسي فيرلاند ميندي خلال الأسبوعين المقبلين، ما سيخفِّف من معاناتهم الدفاعية، بينما سيواصل إيدر ميليتاو تعافيه، لكن في إمكان أربيلوا الاعتماد على دين هويسن وروديجر، وهما من أبرز ثنائيات قلب الدفاع لديه.