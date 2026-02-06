أتالانتا يطيح بـ «السيدة العجوز»

أطاح فريق أتالانتا الأول لكرة القدم بيوفنتوس من الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا بتغلُّبه عليه 3ـ0، الخميس.

ويدين نادي برجامو بفوزه على فريق «السيدة العجوز»، الأكثر تتويجًا باللقب «15 مرة»، إلى أهداف جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، والغاني كمال الدين سوليمانا «17»، والبديل الكرواتي ماريو بازاليتش «85».

وكان إنتر ميلان أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه تورينو 2ـ1، الأربعاء.

وتُستكمل منافسات الدور ربع النهائي، الأسبوع المقبل، حيث يلتقي نابولي فريق كومو، فيما يواجه بولونيا نظيره لاتسيو.

وتُوِّج بولونيا باللقب العام الماضي للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1970 و1974 بفوزه على ميلان 1ـ0 في المباراة النهائية.

ويُنظَّم الدور نصف النهائي أبريل المقبل ذهابًا وإيابًا، بينما تجرى المباراة النهائية 13 مايو.

لاعبو آتالانتا الإيطالي يحتفلون عقب الفوز على يوفنتوس الخميس.. وفي الصورتين الأخريين الغاني كمال الدين سوليمانا يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه (الأوروبية)