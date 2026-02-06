على حساب موناكو.. ستراسبورج إلى ثمن النهائي

تأهل فريق ستراسبورج الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية لبطولة كأس فرنسا بفوزه على ضيفه موناكو 3ـ1، الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16.

وسيلتقي ستراسبورج في دور الثمانية ستاد ريمس، وصيف نسخة الموسم الماضي، الذي تأهل بعد فوزه على لومان «درجة ثانية» 3ـ0.

وتقدَّم ستراسبورج عن طريق مارتيال جودو في الدقيقة السابعة، ثم أضاف زميله خوليو إنسيسو الثاني «55». وفي الدقيقة 58 سجل ميكا بيرث هدف موناكو الوحيد، فيما وقَّع إنسيسو على الهدف الثالث لفريقه «61».