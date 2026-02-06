الرياض يلوّح بالثأر في مواجهة نيوم

ينشد فريق الرياض الأول لكرة القدم الثأر من نظيره نيوم في المواجهة التي تجمعهما، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

وحسم الفريق الشمالي المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في الجولة الرابعة الموسم الجاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعيش نيوم حالة تذبذب في النتائج خلال الجولات السبع الماضية التي لم يحقق فيها سوى انتصار وحيد أمام ضمك مقابل التعادل في مباراتين وخسارة 4 مواجهات.

ويحتل نيوم المركز التاسع برصيد 25 نقطة، حصدها من سبعة انتصارات، وأربعة تعادلات، مقابل الخسارة في ثماني مباريات.

في الجانب الآخر يعاني الفريق العاصمي من سلسلة من النتائج السيئة ولم يعرف طعم الانتصار منذ الجولة السابعة التي انتصر فيها على الخلود، وتبعتها سلسلة من الخسائر والتعادلات.

ويحتل الرياض المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة، جمعها من انتصارين وستة تعادلات، في حين خسر 11 مباراة.