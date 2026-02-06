ضمك ينشد الفرحة أمام الاتفاق

يبحث فريق ضمك الأول لكرة القدم عن تسجيل انتصاره الغائب منذ أربعة مواسم أمام مضيفه الاتفاق في دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب إيجو في الدمام، ضمن الجولة الـ 21.

وتواجه الفريقان دوريًّا 13 مرة، كسب منها الاتفاق 6، وانتصر ضمك في 3 مباريات، وحضر التعادل في 4 مناسبات، وسجَّل هجوم الاتفاق 20 هدفًا، بينما سجَّل هجوم ضمك 11 هدفًا.

وفي آخر 7 مباريات مباشرة بينهما لم يتذوق ضمك طعم الانتصارات، بعد أنَّ فاز الاتفاق خمس مباريات، وحضر التعادل مرتين.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 32 نقطة، حيث فاز في تسع وتعادل خمس مرات وخسر مثلها.

في حين يحتل ضمك المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة، إذ فاز في واحدة وتعادل في تسع وخسر مثلها.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين على ملعب ضمك انتهت بانتصار الاتفاق 3ـ1.