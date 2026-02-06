المواجهة 36 تجدد تحديات النصر والاتحاد

يطمح فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى تحقيق الانتصار الخامس تواليًا في دوري روشن السعودي حين يستضيف الاتحاد، الجمعة، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، لحساب الجولة الـ21.

وتواجه الفريقان دوريًا 35 مرة، كسب منها النصر 14، وانتصر الاتحاد في 12 مباراة، وحضر التعادل في 9 مناسبات.

ويسعى النصر إلى تكرار انتصاره في الدور الأول على نظيره الجداوي عندما تغلب عليه 2ـ0، بينما يطمح الاتحاد إلى معاودة نتيجة آخر مواجهة خاضها في الرياض أمام النصر حين انتصر 3ـ2 الموسم الماضي.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 46 نقطة، جمعها من 15 انتصارًا، وتعادل وحيد، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات.

في المقابل، يهدف الضيف القادم من جدة إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا بعد فوزه في الجولة الماضية على النجمة واللحاق بركب المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 34 نقطة، حصدها من 10 انتصارات، وأربعة تعادلات، وخسر خمس مباريات.