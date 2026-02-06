سباليتي: القرارات الخاطئة وراء الوداع

اعترف لوتشيانو سباليتي، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم، أن لاعبيه اتخذوا قرارات خاطئة، خلال مواجهة أتالانتا، التي خسرها بثلاثية نظيفة، ليودع على إثرها بطولة كأس إيطاليا.

وتلقى يوفنتوس خسارة أمام مضيفه أتالانتا، صباح الجمعة، في دور الثمانية بكأس إيطاليا، ليفشل في التأهل للمربع الذهبي للبطولة.

وقال سباليتي لشبكة «سبورت ميدياست» عقب اللقاء: «كانوا أفضل منا في اللحظات الحاسمة من المباراة، عندما تعلق على هزيمة بنتيجة 0ـ3، فإنك لا تجد الكثير لتقوله، نهنئ أتالانتا ومدربه، فريق قوي البنية ويقدم كرة قدم رائعة».

وأضاف سباليتي: «اتخذنا قرارات خاطئة عندما اشتدت المنافسة، هناك لحظات تتحرك فيها الكرة بشكل عشوائي، وتعتمد بشكل كبير على الإحصاءات، ولكن عندما تشتد المنافسة، ينبغي عليك اتخاذ القرارات الصحيحة، وبسرعة ودقة، في تلك اللحظات، اتخذنا قرارات خاطئة، بينما اتخذوا هم القرارات الصحيحة، يبدو أننا نفتقر إلى تلك الشراسة والتركيز الذهني في اللحظات الحاسمة، هذا يحدث كثيرًا الموسم الجاري».

وتابع سباليتي: «يعتمد رفع المستوى أيضًا على طريقة تدريب الفريق ككل، لدينا بعض نقاط الضعف، كما هو الحال في العديد من الفرق، لكني أشعر بأننا فريق واحد، نحتاج فقط لإدراك تلك اللحظات الحاسمة في المباراة، لأنه إذا نظرنا إلى عدد الفرص التي أتيحت لنا، فإن النتيجة تبدو وكأنها لا تعكس الواقع، خسرنا بثلاثية نظيفة، لذا يبدو من الغريب القول إن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا وقدموا أداءً جيدًا، ما لم يعجبني هو أننا في الدقائق الأخيرة تشتتنا وحاولنا إيجاد ثغرة فردية، ما أدى إلى فقداننا التنظيم والتماسك».

وكان يوفنتوس في قمة مستواه قبل دخوله المباراة في بيرجامو، إذ يأمل في مواصلة تفوقه على أتالانتا ببطولة الكأس، بعدما توج باللقب على حسابه عقب فوزه عليه في نهائي نسختي 2021 و2024.

وقلبت ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها أتالانتا مجرى المباراة، ورصدت تقنية الفيديو المساعد «VAR» لمسة يد ضد جليسون بريمر، الذي حاول إبعاد عرضية إيدرسون.

وسجل جيانلوكا سكاماكا ركلة الجزاء، ثم مع إشراك يوفنتوس للاعبين الجديدين جيريمي بوجا، وإميل هولم، كان لأتالانتا بدلاء حاسمون، إذ أحرز كمال الدين سليمانا وماريو باساليتش الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض.

وبالنظر إلى عمق قائمة الفريق، كان من المتوقع أن تتيح خيارات يوفنتوس البديلة رفع مستوى أدائهم في الشوط الثاني، لكن بدلًا من ذلك، كان لأتالانتا تأثير كبير بفضل بدلائهم.