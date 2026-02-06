الأولمبياد الشتوي.. أمريكا تتفوق على كندا

تفوق الفريق الأمريكي للكيرلنج، المشارك ضمن منافسات اللعبة بالزوجي المختلط، في أولمبياد ميلانو كورتينا 2026، الجمعة، بنتيجة 7ـ5، وذلك خلال الجولة التمهيدية.

ومثّل الفريق الأمريكي كوري دروبكين، وكوري ثيس، بينما لعب لكندا بريت جالانت وجوسلين بيترمان.

وفي المواجهات الأخرى، انتصر الفريق الإيطالي على نظيره السويسري بنتيجة 12ـ4، والفريق البريطاني على السويدي بـ7ـ4.

وتُعد لعبة الكيرلنج رياضة جماعية تُمارس على الجليد، ويتناوب فريقان على دفع أحجار مصنوعة من الجرانيت نحو هدف يُعرف باسم «البيت»، وهي رياضة شتوية أولمبية وبارالمبية، وتتضمن منافسات تُمنح فيها الميداليات لفرق السيدات والرجال والزوجي المختلط وفرق الكراسي المتحركة المختلطة.

وتُكسب النقاط في اللعبة من خلال احتساب الهدف للحجر الأقرب إلى الدبوس، ويحصل الفريق المُسجِّل على نقطة إضافية لكل حجر أقرب إلى الدبوس من أقرب حجر للفريق المنافس، إذ يجب أن تلامس الأحجار الحلقات «منطقة التسجيل» ليتم احتسابها، وكل حجر مُسجِّل يساوي نقطة واحدة، بغض النظر عن بُعده عن المركز.