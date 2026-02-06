رونالدو يرفض.. وجيسوس يدرس الغياب

أكد لـ«الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ، فشلَ جميع المحاولات الهادفة إلى مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في مواجهة الاتحاد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وأوضح المصدر نفسه أن محاولات إقناع النجم البرتغالي باللحاق بالمباراة لم تُكلَّل بالنجاح، في ظل استمرار حالة الغضب التي يعيشها اللاعب تجاه مُلّاك النادي، على خلفية عدم إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، إضافةً إلى إيقاف صلاحيات فريقه الإداري، ممثلًا بخوسيه سيمدو الرئيس التنفيذي، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي.

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، قرر التضامن مع مواطنه رونالدو، ويدرس عدم الظهور في المؤتمر الصحافي الذي سيعقب مواجهة الاتحاد، احتجاجًا على مُلّاك النادي.

وكان جيسوس قد غاب عن المؤتمر الصحافي الذي أعقب مواجهة فريقه أمام الرياض في الجولة الماضية من الدوري، ولم يجرِ مؤتمرًا أيضًا قبل لقاء الاتحاد.