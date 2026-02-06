الهلال يرقص على السداسية السابعة

أحرز فريق الهلال الأول لكرة القدم، سداسيته السابعة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد فوزه الكبير على الأخدود 6ـ0، الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

وسجل الفريق الأزرق أولى السداسيات موسم 2011ـ2012 تحت قيادة الألماني توماس دول بالفوز 6ـ1 على الأنصار في الجولة الـ 22.

وفي الموسم التالي 2012ـ2013 قاد الفرنسي أنطوان كوامبوريه الفريق لانتصار عريض 6ـ0 على الرائد في الجولة الثامنة، قبل أن يكرر الهلال المشهد موسم 2013ـ2014 بقيادة سامي الجابر عندما تفوق 6ـ0 على النهضة في الجولة الـ 25.

وخلال موسم 2016ـ2017 ظهر الهلال بسداسيتين، الأولى بقيادة الروماني سيبريان بانيت بعد الفوز 6ـ1 على الخليج في الجولة السادسة، والثانية بقيادة الأرجنتيني رامون دياز بعد الانتصار 6ـ0 على الوحدة في الجولة الـ 12.

وفي موسم 2023ـ2024 أضاف الهلال سادس السداسيات بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس عقب فوزه 6ـ1 على الرائد في الجولة السادسة.