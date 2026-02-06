لقب «فورمولا 1».. نوريس يرشح راسل

رشح لاندو نوريس، سائق فريق ماكلارين، المنافس ضمن سباقات «فورمولا 1»، جورج راسل، سائق مرسيدس، بطلًا لموسم 2026، مبررًا ذلك بسبب حماسة قبل انطلاق السباقات.

وقال نوريس : «تحدثت ‍مع أليكس وجورج قبل أيام لأننا لعبنا البادل معًا، أعتقد أن فوزي باللقب زاد من طموحهما، خصوصًا أننا دخلنا «فورمولا 1» في الوقت نفسه، خاصة بالنسبة لجورج، لأنه المرشح الأبرز لدى شركات المراهنات حاليًا، هو متحمس قليلًا في هذه الفتر، وهذا ​أمر جميل أن نراه».

وأطلق نوريس على راسل لقب «المرشح الأكبر»، مؤكدًا ثقته بأن صديقه سيفوز بالبطولة ⁠يومًا ما.

وتجاهل راسل هذه الترشيحات خلال حفل إطلاق موسم مرسيدس أخيرًا، موضحًا أنه لا يشعر بأي شيء تجاهها، مضيفًا: «كما قلت منذ وقت طويل، أشعر أنني مستعد للقتال على لقب بطولة العالم، وجود هذه التوقعات أو غيابها لن يغير شيئًا في طريقتي».

ودخل نوريس عالم «فورمولا 1» في العام ذاته الذي انضم فيه راسل، الذي بدأ مسيرته مع وليامز، عام 2019، بعد أن تنافس الاثنان مع أليكس ألبون في «فورمولا 2».

وفاز راسل بذلك اللقب في 2018، وجاء نوريس ثانيًا، ⁠بينما حل ألبون، الذي يدافع حاليًا عن ألوان وليامز، في المركز الثالث.

وتنطلق المنافسات الرسمية لـ«فورمولا 1» 2026، مارس المقبل، في ملبورن الأسترالية.