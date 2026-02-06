كومان يتجاوز الفحص ويدخل المعسكر

تجاوز الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم اختبارًا طبيًا، صباح الجمعة، ودخل معسكر مباراة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»

وذكرت المصادر ذاتها، أن كومان كان يعاني من شد في العضلة الخلفية استبعد على إثره من مباراة الرياض التي كسبها القطب العاصمي بهدف دون رد، الإثنين الماضي، ضمن الجولة الـ 20.

وشهدت القائمة الرسمية التي دخلت معسكر النصر غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الأصفر.

وحسبَ المصادر، تأكَّدت مشاركة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في المباراة.

وحرمت آلام في الفخذ بروزوفيتش من المشاركة أمام الخلود والرياض، ضمن الجولتين الماضيتين.

وقبل انطلاق الجولة، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 46 نقطة.