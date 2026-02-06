انطلاقات النصيري تقلق الاتحاديين

يفتتح المغربي يوسف النصيري، المهاجم المنضم حديثًا إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تجاربه الاحترافية عادةً، بذكرى سيئة.

وأصبح الاتحاد خامس محطات اللاعب، بعد الثلاثي الإسباني ملقة وليجانيس وإشبيلية، وفنربخشة التركي الذي رحل عنه أخيرًا إلى «النمور».

وأعلن النادي الجدّاوي تعاقده مع النصيري في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، واستقبله مساء اليوم ذاته، ثمّ كشف، الخميس، عن ضمّه للقائمة المغادرة إلى الرياض لمواجهة النصر، الجمعة، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وينتظر المغربي قص شريط مبارياته مع الاتحاد بالمواجهة التي يحتضنها ملعب «الأول بارك»، معقل النصر.

وفي مختلف محطاته الأربعة السابقة، لم ينطلق المهاجم الدولي بانتصار، سواء مع ثلاثي إسبانيا، أو الفريق التركي، كما لم يقدم أي مساهمات تهديفية خلال المباراة الأولى لأي تجربة له.

وبدأ الظهور مع ملقة، أول محطاته الاحترافية، بالدخول بديلًا في آخر 13 دقيقة من مباراة الفريق مع إسبانيول، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني موسم 2016ـ2017.

ووقت دخول النصيري في المباراة، التي جرت بتاريخ 26 أغسطس 2016، كان ملقة متأخرًا 1ـ2، واستطاع الفريق إدراك التعادل بهدف للبرازيلي تشارلز خلال الدقيقة الأخيرة، واكتفى بجني نقطة واحدة.

وشهدت أولى جولات الدوري الإسباني 2018ـ2019 بداية النصيري مع فريق ليجانيس، الذي اشترى عقده من ملقة.

ولعب ليجانيس في تلك الجولة مع أتلتيك بلباو بتاريخ 20 أغسطس 2018، وولج المغربي الملعب قبل نهاية اللقاء بـ 5 دقائق وقتما كان التعادل 1ـ1 سائدًا، ثمّ سجّل المنافس هدف الفوز 2ـ1، خلال الوقت بدل الضائع.

وفي 16 يناير 2020 انتقل النصيري من ليجانيس إلى إشبيلية، وبعد يومين شارك بديلًا أمام ريال مدريد لحساب الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

ونزل المهاجم أرض الملعب في الدقيقة 66 حين كان فريقه متأخرًا 1ـ2، وظلَّت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وعلى عكس تجاربه الإسبانية الثلاث، انطلق اللاعب مع فنربخشة بموقعة خارجية، واجه فيها الفريق منافسه ليل الفرنسي في 6 أغسطس 2024، لحساب جولة الذهاب من الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأخر الفريق بهدف، وشارك النصيري في الدقيقة 78 لمحاولة التدارك، واستطاع الأتراك التعديل بالفعل عن طريق عرفان قهوجي، جناح منتخبهم، لكن منافسهم استطاع إحراز هدف الفوز خلال الوقت بدل الضائع.