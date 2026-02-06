بايش يغادر بعد 810 أيام

أنهت إدارة نادي الرياض، الجمعة، العلاقة التعاقدية مع العراقي إبراهيم بايش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وكان بايش محور نقاش إداري منذ نوفمبر 2025، بعد أن أشارت «الرياضية» في 14 من الشهر ذاته إلى أن إدارة النادي تدرس بصورة جدية الاستغناء عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل العراقي إلى الرياض في 18 أغسطس 2024، قادمًا من القوة الجوية العراقي وبقي في صفوف الفريق نحو 810 أيام.

وخاض بايش مع الفريق خلال الموسم الجاري 13 مباراة سجّل خلالها هدفًا واحدًا، وتلقى أربع بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، قبل أن تقرر الإدارة إنهاء ارتباطها باللاعب رسميًا.