على حساب النصر.. الأول بارك يكرم الاتحاد

يمنح ملعب «الأول بارك» الاتحاديين التفاؤل قبل مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم عليه مساء الجمعة ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

ومنذ اعتماده أرضًا لمباريات النصر مع ضيوفه، احتضن «الأول بارك» ست مواجهاتٍ بين الفريقين، خمسٌ منها على صعيد الدوري والأخيرة في نسخة الموسم الجاري من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحالف الفوز الاتحاد في أربعٍ من المواجهات الست، وكسِب النصر واحدة، وحسم التعادل أخرى.

وأسفر أول هذه اللقاءات عن فوز «النمور» 2ـ1 ضمن الجولة الـ 30 من دوري 2020ـ2021. وسجّل للمنتصِر البرازيلي رومارينيو وعبد العزيز البيشي، ولصاحب الأرض المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وبعد نحو 3 أشهر ونصف الشهر، انتهى اللقاء الثاني بفوز الطرف ذاته 3ـ1، ضمن الجولة الـ 5 مستفيدًا من أهداف عبد الرحمن العبود والبرازيليين إيجورو كورونادو وبرونو هنريكي. وتعادل سلطان الغنام للنصر بعد هدف العبود، قبل أن يستقبل فريقه هدفين آخرين.

ولحساب الجولة ذاتها من موسم 2022ـ2023، تواجه الطرفان على «الأول بارك»، وعجز كلاهما عن هز شباك الآخر مكتفيًا بنقطة.

واحتضن الملعب ذاته مواجهة الفريقين في آخر جولة من الموسم التالي، والتي كسِبها النصر 4ـ2. وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين لـ «الأصفر» وأضاف عبد الرحمن غريب ومشاري النمر هدفين، في حين سجّل للضيوف فرحة الشمراني والبرازيلي فابينيو تفاريس.

وانتهى لقاء الفريقين على الملعب النصراوي، في الجولة الـ 30 من الموسم الماضي، بفوز الاتحاد 3ـ2. وكان النصر متقدمًا بهدفي السنغالي ساديو ماني وأيمن يحيى، لكن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف قلبت الطاولة، أحرزها الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي والجزائري حسام عوار.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، جمع الملعب الفريقين لحساب ثُمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الاتحاد، 2ـ1، بهدفين لبنزيما وعوار مقابل هدف للبرازيلي أنجيلو جابرييل.