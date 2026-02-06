هاو: ينتظرنا أسبوع حاسم

شدد إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، على أهمية الأسبوع المقبل الذي يشهد خوض فريقه مباراتين على ملعبه أمام برينتفورد وتوتنام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح هاو في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الجمعة، أن نيوكاسل بحاجة إلى تركيز كامل على المباراتين المقبلتين، واصفًا العودة إلى ملعب «سانت جيمس بارك» بالشعور الرائع.

وكشف مدرب نيوكاسل عن غياب أنتوني جوردون في مباراة برينتفورد، مشيرًا إلى أمله في عودة برونو جيماريش، ولويس مايلي.

وقال هاو: «أسبوع حاسم، التركيز الآن منصب على الدوري الإنجليزي الممتاز، نحتاج إلى تركيز كامل على هاتين المباراتين المقبلتين المهمتين، ونتطلع إليهما بكثير من الشغف، لكن العودة إلى ملعبنا بعد عدة مباريات أمر في غاية الأهمية».

وخاض نيوكاسل مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات بعيدًا عن ملعبه، وتعادل 1ـ1 مع باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر 1ـ4 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، ثم تلقى هزيمة أخرى 1ـ3 أمام مانشستر سيتي، في إياب قبل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، ليودع المسابقة التي توج بها الموسم الماضي.

وأكد هاو على أن كيفية تعامل اللاعبين مع الهزائم الثقيلة أمام ليفربول ومانشستر سيتي أمر مهم لنجاح الفريق في المستقبل.

وعن ثقته بمستوى الفريق بعد الهزائم الأخيرة، أضاف هاو: «أعتقد أنه من الطبيعي أن يفقد المرء تركيزه بعد المباريات التي خضناها، مباريات باريس، وليفربول، ومانشستر سيتي خارج ملعبنا في فترة زمنية قصيرة جدًا جاءت جميعها بعد أسابيع من التدريب المكثف لمدة ستة أيام، لذا لم يكن اللاعبون في أفضل حالاتهم البدنية، وهذا أمر صعب على أي فريق، عند مشاهدة تلك المباريات، تبدو النتائج سيئة للغاية، لكني أعتقد أنها كانت مختلفة تمامًا، وكان من الممكن أن تكون نتائجها جميعًا مختلفة، يجب علينا أن ندرك ذلك، ويتعين علينا أن نحافظ على ثقة اللاعبين، لأنه إذا حملوا هذا العبء معهم إلى المباراة التالية، فسيكون الأمر صعبًا، نحتاج أن يلعب اللاعبون هذه المباريات بذهن صاف وشعور جيد تجاه أنفسهم».

ووجه مدرب نيوكاسل رسالة لجماهير الفريق، التي أعربت عن غضبها بسبب تراجع نتائج نيوكاسل، متابعًا :«رسالتي لهم هي أننا نقاتل وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

ويلتقي نيوكاسل، الذي يقع في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، مع ضيفه برينتفورد، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ25 للمسابقة، قبل أن يحل ضيفًا على توتنام في المرحلة التالية، الثلاثاء المقبل.