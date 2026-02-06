كاريك وفرانك .. من الصحافة إلى خط التماس

يجد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، نفسه في مواجهة الدنماركي توماس فرانك، مدرب توتنام هوتسبير، بعد خمسة أشهر فقط من إجراء مقابلة مصورة معه.

وقال كاريك مستذكرًا مقابلة «أمازون برايم» سبتمبر الماضي : «نعم، الحياة تتغير بالتأكيد، استمتعت بها حقًا وانسجمنا جيدًا، كانت هذه أول مرة ألتقي به بشكل رسمي، وتحدثنا طويلًا عن أمور كرة القدم بشكل عام».

وأضاف مدرب يونايتد في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، الجمعة: «تطرق الحديث قليلًا إلى العمليات والأفكار، لكنه كان متعاونًا للغاية، استمتعت باللقاء، لذا سيكون من الرائع رؤيته مجددًا».

وتم تعيين فرانك مدربًا لتوتنام الصيف الماضي بعد نتائجه الجيدة مع برينتفورد فريقه السابق، لكنه تعرض لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة، بعد بداية الفريق السيئة عام 2026.

وشهد الأداء تحسنًا نسبيًا أخيرًا، إذ كان تعادل توتنام 2ـ2 مع ضيفه مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، جزءًا من سلسلة من أربع مباريات من دون فوز للفريق اللندني في كافة المسابقات.

وأكد كاريك أن «المدفعجية» يمثلون تحديًا لليونايتد، متابعًا :«يمثلون تحديًا حقيقيًا، أعتقد أنكم لاحظتم ذلك بوضوح، خاصة الطريقة التي أنهوا فيها المباراة الأخيرة، عانوا من إصابات وغيابات متكررة، إضافة إلى تغييرات كثيرة في التشكيلة، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة وتحديًا من وجهة نظرهم، لكنهم يستعيدون لاعبيهم تدريجيًا، لديهم مهاجمون مميزون يسعون لاختراق خط الدفاع والتقدم للأمام والهجوم على منطقة الجزاء بكثرة، هذا أمر يجب أن نكون على دراية به، إنها مباراة مختلفة قليلًا عما لعبناه في الأسابيع الأخيرة، لكننا نتطلع إليها».

وعن وضع يونايتد قبل مواجهة توتنام، تابع كاريك : «نحن في وضع جيد، ويبذل اللاعبون جهدًا كبيرًا هذا الأسبوع، دعونا نركز على الحاضر، ولا ندع التفاؤل المفرط يسيطر علينا، المهم هو ما ينتظرنا، لذا فالتحدي كبير، لكننا نتطلع إليه».

وفاز توتنام في كافة مبارياته الأربع ضد مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بما في ذلك نهائي الدوري الأوروبي الحاسم مايو الماضي، في بلباو، المدينة الإسبانية.

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 41 نقطة، فيما يقبع توتنام في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ويسعى كاريك، صاحب الـ44 عامًا، لقيادة «الشياطين الحمر» لمواصلة صحوتهم، وتحقيق الفوز الرابع تواليًا، عندما يستضيف توتنام، السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ25 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق كاريك بداية قوية منذ تولية مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق للفوز على أرسنال المتصدر، ومانشستر سيتي، الوصيف، قبل أن ينتصر 3ـ2 على ضيفه فولهام، الأحد الماضي.

ويمثل توتنام، نادي كاريك السابق، الاختبار التالي، وسيتشارك مدرب يونايتد خط التماس في ملعب «أولد ترافورد» مع توماس فرانك، الذي أجرى معه مقابلة قبل أول مباراة لمدرب توتنام بدوري أبطال أوروبا.