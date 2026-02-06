الحمدان يبحث عن تكرار بصمة 2019

سجَّل عبد الله الحمدان، المهاجم المنضم حديثًا لفريق النصر الأول لكرة القدم، هدفًا أمام الاتحاد في 2019، ويبحث بعد مرور نحو سبعة أعوامٍ، عن زيارة مرمى المنافس ذاته مجدَّدًا حال نال فرصة المشاركة في مباراة «الأصفرين»، الجمعة، لحساب الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وضمَّ النصر اللاعب الدولي عبر «صفقة انتقالٍ حرٍّ»، وفق ما أعلنه النادي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي.

وقبل النصر، دافع الحمدان عن ألوان الشباب، نادي بداياته، والهلال الذي غادره للتو، والتحق بالقطب العاصمي الأصفر.

وينتظر الحمدان بدء مشواره مع فريقه الجديد بالظهور في مواجهة الاتحاد، على ملعب «الأول بارك»، معقل النصر.

وعندما كان يلعب للشباب التقى الاتحاد مرتين، فيما شارك في تسع مبارياتٍ مع الهلال أمام الفريق الجدَّاوي.

وفي المجمل، لعب أمام «النمور» 11 مباراةً، بواقع ستٍّ ضمن بطولة الدوري، واثنتين لحساب دوري أبطال آسيا، ولقاءٍ واحدٍ في كلٍّ من السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

ولم يستطع التهديف سوى في المباراة الأولى التي جمعت بين الشباب والاتحاد، بتاريخ 27 سبتمبر 2019، ضمن بطولة الدوري.

وقاد الحمدان هجوم «الليوث» في تلك المباراة، وسجَّل هدفًا خلال وقتٍ متأخرٍ لم ينقذ فريقه من الخسارة 1ـ2.

وبعد ذلك اللقاء، وعلى مدى عشر مواجهاتٍ، لم يتمكن الحمدان من المساهمة في أي هدفٍ أمام الاتحاد.